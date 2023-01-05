Туристическая сфера Ингушетии в 2023 году получит более 260 млн рублей госинвестиций

Об на встрече с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым сообщил председатель республиканского комитета по туризму Беслан Мизиев.

Субсидия выделяется в целях поддержки общественных и предпринимательских инициатив. По словам Мизиева, заявки региона об участии в вышеуказанном конкурсном отборе в 2022 году были удовлетворены в объеме 80, 6 млн рублей, а в этом году эта сумма составит 184, 5 млн рублей.

«В развитии туризма мы имеем серьезную поддержку и на уровне федерального центра, и на уровне округа. Есть инвесторы, которые вкладывают крупные средства в развитие курорта «Армхи» и готовы наращивать эти вложения. Если системно развивать туризм, мы имеем большой потенциал для того, чтобы это направление стало точкой роста для нашей экономики», — отметил Калиматов.

Полученные средства будут направляться на поддержку общественных интересов и развитие внутреннего туризма. Для этих целей будут создаваться модульные средства размещения: кемпинговые палатки, кемпинг-стоянки и другие виды оборудования для организации ночлега.

Часть денег направят на развитие инфраструктуры туризма: на приобретение туристского оборудования, техники для туристских информационных центров, пунктов проката, а также на разработку новых туристских маршрутов, е электронных путеводителей по этим маршрутам.

Кроме того, в планах у комитета реализация проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Все эти проекты будут реализованы в горной Ингушетии, в зоне курорта «Армхи» в Джейрахском районе.

Напомним, что правительством республики совместно с Минэкономразвития России, АО «Кавказ РФ» и инвестором разработана и утверждена концепция развития «Армхи», стоимостью 13 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей — частные инвестиции. Курорт включен в модель экономического развития региона, благодаря чему данному проекту присвоен статус «прорывного» и обеспечены исчерпывающие региональные и федеральные меры поддержки.