Туристические ведомства Ингушетии и Белоруссии намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество

Об этом договорились глава туристического ведомства региона Беслан Мизиев, сообщила его пресс-служба, и директор Национального агентства по туризму Республики Беларусь Дмитрий Морозов.

Мизиев выразил большую заинтересованность в наращивании активного двустороннего диалога по вопросам развития кооперации в сфере туризма и гостеприимства, туристической активности, обмена опытом и информацией.

Во главу угла ставятся такие вопросы, как сотрудничество туроператоров на взаимовыгодных условиях через проведение инфотуров в Белоруссию и Ингушетию, посещение представителями сторон событийных мероприятий, подписание соглашения между Комитетом по туризму Ингушетии и Национальным агентством по туризму Белоруссии, укрепление двустороннего сотрудничества в сфере туризма, обмен опытом и др.