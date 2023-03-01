Туризм

Туристические ведомства Ингушетии и Белоруссии намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество

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В целях максимально эффективного представления туристических возможностей Ингушетии уже в текущем году туристам из Белоруссии будет предложено принять участие в инфотуре, в V Международном высокогорном марафоне «Джейрах», в фестивале бейсджампинга «Легенды гор».

Об этом договорились глава туристического ведомства региона Беслан Мизиев, сообщила его пресс-служба, и директор Национального агентства по туризму Республики Беларусь Дмитрий Морозов.

Мизиев выразил большую заинтересованность в наращивании активного двустороннего диалога по вопросам развития кооперации в сфере туризма и гостеприимства, туристической активности, обмена опытом и информацией.

Во главу угла ставятся такие вопросы, как сотрудничество туроператоров на взаимовыгодных условиях через проведение инфотуров в Белоруссию и Ингушетию, посещение представителями сторон событийных мероприятий, подписание соглашения между Комитетом по туризму Ингушетии и Национальным агентством по туризму Белоруссии, укрепление двустороннего сотрудничества в сфере туризма, обмен опытом и др.

 

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