Армхи

Туристка из Дагестана впечатлилась отдыхом на курорте «Армхи» в горной Ингушетии

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Туристка из Дагестана впечатлилась отдыхом на курорте «Армхи», в гостинице «Чайка», в горной Ингушетии.

«Армхи» для нас ещё неизведанный уголок, и тем он ещё прекрасней. Тихое, спокойное место для отдыха. Эти два дня я просто наслаждаюсь этой атмосферой. Бассейн бесплатный, «шведский стол». Что входит и какие условия и цены, можете узнать у них самих. Я ещё раз убедилась, что в воспитании, уважении к другим, гостеприимстве ингушскому народу нет равных, и писать можно об этом долго. Мы ещё не раз сюда вернёмся!" — поделилась своими впечатлениями гостья из Дагестана.

Гостиница «Чайка», расположенная в самом сердце курорта «Армхи», стала краше — улучшенная и обновленная после ремонта, она вновь распахнула свои двери для гостей курорта. В пределах пешеходной прогулки — горнолыжная трасса, верёвочный городок «Маугли», пейнтбольный клуб «Брест», баня, ресторан «Эрзи», кафе «Чайка» и другие развлечения курорта.

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