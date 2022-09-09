АПК

Турки-месхетинцы ежедневно будут реализовывать продукцию на рынке «Зязиков-Юрт» в Ингушетии

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С 12 сентября воскресный оптово-розничный рынок «Зязиков-Юрт» будет функционировать ежедневно для обеспечения нужд населения.

Об этом стало известно после встречи главы Малгобекского района Камбулата Кузьгова с представителем общины турков-месхетинцев.

Отмечается, что со стороны руководства района на рынке представителям турецкой общины будет предоставлено на безвозмездной основе свыше 25 мест для торговли.

«Такой режим работы рынка позволит нашим жителям приобретать продукты повседневного спроса ежедневно, а не только в воскресный день как это было раньше», — цитирует Кузьгова пресс-служба администрации района.

Отметим, что сельхозпродукция турков-месхитинцев — жителей Ингушетии, пользуется в регионе большим спросом. Она качественная, экологически чистая, выращенная без использования гербицидов.

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