Турмаршрут с модульными беседками появился в Сунженском районе Ингушетии

«Установлены крытые модули с внутренней и внешней отделкой, с санузлами и комнатами для молитв, мусорные урны, скамейки, освещение и электрика», — сказал собеседник.

По его информации, туристическая площадка в Сунженском районе предназначена для проведения событийных мероприятий регионального и межрегионального уровней для туристов и жителей республики.

Модульные беседки будут использовать для выставок, мастер-классов, фестивалей, ярмарок, есть возможность установить сцену. В крытых помещениях можно разместить туристско-информационный центр, сувенирные магазины.

Обновленная площадка станет перевалочным пунктом для туристов, где можно подкрепиться и отдохнуть.

В этом году власти Ингушетии планируют принять порядка 115 тыс. туристов в горном Джейрахском районе, где сосредоточено большое количество средневековых башенных комплексов.

Напомним, для привлечения иностранных и российских туристов в регион реализуют программу развития горного района с восстановлением расположенных там древних архитектурных памятников, рассчитанную на 20 лет. В нее вошла реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций.

Кроме того, в горном районе планируется строительство отелей, кемпингов и других объектов, связанных с турбизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь «Эрзи», древний христианский храм «Тхаба-Ерды» и многое другое.