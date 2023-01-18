Турнир по дзюдо в поддержку участников СВО прошел в Малгобекском районе Ингушетии
В сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии прошел турнир по дзюдо в поддержку участников специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба районной администрации.
«Первенство по дзюдо организовано Комитетом по спорту и туризму района. Главной целью является развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, а также их патриотическое воспитание», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение двух дней в турнире приняли участие 150 спортсменов из районов и городов республики.
Победителей и призеров наградили грамотами и медалями различной степени.