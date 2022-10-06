Турнир по мини-футболу на кубок постпредства Ингушетии при Президенте России стартовал в Москве
Ежегодный турнир по мини-футболу на кубок постоянного представительства Ингушетии при Президенте России стартовал в Москве.
Соревнования проводятся по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова среди любительских команд ингушского и других землячеств московских вузов. Турнир организован при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, сообщает пресс-служба постпредства.
В этом году участие в турнире принимают 15 команд, которые разделены на 4 группы. Набравшие наибольшее количество очков по результатам группового этапа две лучшие команды из каждой группы пройдут в стадию 1/4 финала.