Турнир по мини-футболу на кубок постпредства Ингушетии при Президенте России стартовал в Москве

Соревнования проводятся по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова среди любительских команд ингушского и других землячеств московских вузов. Турнир организован при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, сообщает пресс-служба постпредства.

В этом году участие в турнире принимают 15 команд, которые разделены на 4 группы. Набравшие наибольшее количество очков по результатам группового этапа две лучшие команды из каждой группы пройдут в стадию 1/4 финала.