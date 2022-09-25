Творческая делегация Ингушетии приняла участие в XII Фестивале культуры и спорта народов юга России

Открытие фестиваля состоялось 23 сентября во Дворце волейбола имени Увайса Ахтаева и собрало около 600 участников из 14 регионов России. В числе ведущих государственных и национальных коллективов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов на мероприятии выступил государственный ансамбль народного танца «Ингушетия».

На территории Дворца волейбола было представлено национальное подворье Ингушетии. На нем мастера показали мастер-классы и представили разнообразные изделия народных промыслов, декоративно-прикладное искусство, национальную кухню, войлочное ковроделие «Истинг». Для гостей подворья был представлен театрализованный обряд сватовства с элементами хореографии, вокала и актерской игры.

После красочного обрядового действа вместе с министром культуры Ингушетии гости посетили различные выставки предметов историко-культурного наследия ингушей. Также Залина Льянова сама приняла участие в нескольких мастер-классах. Не оставила она без внимания и павильоны народов СКФО И ЮФО. В том числе она побывала в подворьях Крыма, Чечни, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и др. В подворье Калмыкии ей в подробностях рассказали о народных традициях и обычаях, в частности, об особенностях строительства национальных жилищ — кибиток.

«Такого рода мероприятия служат сохранению национальных видов спорта и традиционной культуры, укреплению дружбы народов, населяющих юг России. Сегодня на этой площади мы можем видеть различные культуры и традиции, объединенные одной общей идеей — идеей мира, дружбы и добрососедства. Мне вдвойне приятно, что начало такого рода фестивалю было положено у нас, в Ингушетии», — поделилась своими впечатлениями Льянова.

В рамках фестиваля состоялись Всероссийский форум национальных коллективов «Многонациональная Россия», научно-практические и культурно-просветительские мероприятия под общим названием, где были рассмотрены ключевые вопросы деятельности профессионального сообщества. Среди них обобщение и распространение передового отечественного и зарубежного опыта по организации концертно-гастрольной деятельности, его внедрение в практику деятельности профессиональных национальных коллективов, разработка мер системного характера для участия ведущих национальных профессиональных коллективов в программах международного сотрудничества и проектах культурного обмена.