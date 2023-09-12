Творческая делегация из Ингушетии примет участие в Фестивале культуры и спорта народов Кавказа
Ингушское подворье представят на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, сообщила пресс-служба регионального Минкультуры.
По словам собеседника, фестиваль в Ставрополе стартует 15 сентября и продлится до 18 числа.
В рамках подворья ингушская делегация представит выставку с экспонатами из краеведческого музея и музея изобразительных искусств, а также работами народных умельцев. В концертной программе на открытии и закрытии фестиваля выступит государственный ансамбль народного танца «Ингушетия».
Также творческая делегация примет участие в форуме национальных творческих коллективов «Многонациональная Россия», который состоится в Ставропольском государственном аграрном университете.