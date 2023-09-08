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Творческие коллективы Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Российский берег. Осенняя феерия online»

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Творческие коллективы и отдельных исполнителей Ингушетии приглашают принять участие в международном конкурсе «Российский берег. Осенняя феерия online», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Конкурс Международного творческого объединения «Гранд-Арт» при поддержке Министерства культуры Республики Крым, Центра народного творчества Крыма, благотворительного фонда «Достояние России» (г. Москва) проходит в онлайн-формате с 1 сентября до 22 ноября 2023 года.

Тематика конкурса — свободная. Принять участие можно в номинациях «Хореографическое искусство», «Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство», «Театральное искусство», «Художественное слово», «Сценарно-режиссёрское творчество» и «Художественно-прикладное творчество».

Желающим стать участником конкурса нужно представить все материалы до 12 ноября 2023 года на электронную почту forumiskusstv@mail. ru.

Подробности читайте на сайте www. гранд-арт. рф.

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