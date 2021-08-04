Творческие коллективы из Ингушетии приглашают к участию в фестивале национального костюма и таланта «Моя Родина»

В фестивале могут принимать участие солисты, дуэты, трио, группы, ансамбли, коллективы, оркестры, хоры, театры моды. Возраст участников не ограничен.

Срок приема заявок на участие в фестивале в онлайн-формате — до 15 августа 2021 г. Заявки на участие заполняются на официальном сайте фестиваля www. festrodina. ru.

Лауреаты первой степени во всех конкурсах и номинациях будут приглашены на финальный очный этап в Москву, где будут определен обладатель Гран-при. Финальный этап юбилейного фестиваля состоится в Москве 3-5 ноября и соберет лучшие коллективы и исполнителей, которые расскажут о самобытных костюмах народов Российской Федерации.

Фестиваль «Моя Родина» проводится в целях сохранения самобытности народов России, укрепления межэтнического мира и согласия, популяризации национального костюма, культуры и традиций народов многонациональной России. Отличительной особенностью мероприятия является сочетание рассказа о национальном костюме и творческого выступления в этом костюме. Фестиваль объединяет всех, кто изучает и популяризирует национальный костюм, моделирует одежду с этническими мотивами, сохраняет исторические и культурные традиции народов Российской Федерации.