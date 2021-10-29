Творческие работники Ингушетии могут подать заявку на грант на портале «Культура. Гранты России»

В Министерстве культуры Ингушетии рассказали об интернет-портале «Культура. Гранты России», где собраны более 1 850 федеральных, региональных, муниципальных и частных грантов в области культуры и искусства по 24-м направлениям.

Портал для работников культуры работает с 2017 года, за это время на нем появилось множество новых разделов, один из них — раздел «Инклюзия», где собрана вся актуальная информация о грантах в сфере культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В разделе «Часто задаваемые вопросы» можно узнать, как зарегистрироваться, добавить грант, предложить новость и др.

Как рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минкультуры, данный портал является единственной общероссийской базой грантовых конкурсов в области культуры и искусства, который способствует привлечению внебюджетных средств на реализацию социокультурных проектов в субъектах России.