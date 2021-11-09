Конкурс

Творческих людей Ингушетии приглашают к участию в грантовом конкурсе

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Творческих людей Ингушетии приглашают к участию в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив, заявочная кампания которого стартовала в начале ноября, сообщила пресс-служба Министерства культуры республики.

Заявки на участие в конкурсе на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели на сайте «фондкультурныхинициатив. рф». Последний срок подачи проектов — 20 января 2022 года, 23:30 по московскому времени.

Конкурс проводится в восьми номинациях: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

Общий фонд грантового конкурса составляет порядка 4 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте Министерства культуры Ингушетии.

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