Тяжелая атлетика

Тяжелоатлет Асланбек Плиев, выступающий за Ингушетию и Москву, взял «золото» на первенстве России

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Тяжелоатлет Асланбек Плиев, выступивший параллельным зачетом за Ингушетию и Москву, показал лучший результат и взял «золото» на первенстве России среди юниоров и юниорок 15-18 и 19-20 лет.

В соревнованиях, проходивших в городе Туле, приняли участие более 500 спортсменов из России и Беларуси.

Плиев в сумме поднял 355 кг: рывок — 160, толчок — 195 кг.

Спортсмен является золотым призером прошлогодних первенств России, Европы и мира по тяжелой атлетике среди юношей.

Тренируют Плиева Анзор Галаев и Владимир Сафонов.

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