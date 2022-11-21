Тяжелоатлет Асланбек Плиев, выступающий за Ингушетию и Москву, взял «золото» на первенстве России

В соревнованиях, проходивших в городе Туле, приняли участие более 500 спортсменов из России и Беларуси.

Плиев в сумме поднял 355 кг: рывок — 160, толчок — 195 кг.

Спортсмен является золотым призером прошлогодних первенств России, Европы и мира по тяжелой атлетике среди юношей.

Тренируют Плиева Анзор Галаев и Владимир Сафонов.