Тяжелоатлет Асланбек Плиев, выступающий за Ингушетию и Москву, взял «золото» на первенстве России
Тяжелоатлет Асланбек Плиев, выступивший параллельным зачетом за Ингушетию и Москву, показал лучший результат и взял «золото» на первенстве России среди юниоров и юниорок 15-18 и 19-20 лет.
В соревнованиях, проходивших в городе Туле, приняли участие более 500 спортсменов из России и Беларуси.
Плиев в сумме поднял 355 кг: рывок — 160, толчок — 195 кг.
Спортсмен является золотым призером прошлогодних первенств России, Европы и мира по тяжелой атлетике среди юношей.
Тренируют Плиева Анзор Галаев и Владимир Сафонов.