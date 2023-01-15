Тяжелобольную пациентку из Ингушетии перевезли в Москву спецбортом

«Женщина перевезена в ФГБУ НМИЦ спецбортом Федерального центра медицины катастроф. 10 января в 01:10 она поступила в приемный покой перинатального центра Ингушетии с высоким артериальным давлением и отслойкой плаценты, в связи с чем в экстренном порядке родоразрешена оперативным путем», — сказал представитель ведомства.

По словам собеседника издания, после стабилизации состояния на четвертые сутки пациентка транспортирована в федеральную клинику для продолжения специализированного лечения.