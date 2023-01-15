Тяжелобольную пациентку из Ингушетии перевезли в Москву спецбортом

0

Власти республики организовали перевозку пациентки перинатального центра в федеральный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова (ФГБУ НМИЦ) города Москвы. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава в воскресенье.

«Женщина перевезена в ФГБУ НМИЦ спецбортом Федерального центра медицины катастроф. 10 января в 01:10 она поступила в приемный покой перинатального центра Ингушетии с высоким артериальным давлением и отслойкой плаценты, в связи с чем в экстренном порядке родоразрешена оперативным путем», — сказал представитель ведомства.

По словам собеседника издания, после стабилизации состояния на четвертые сутки пациентка транспортирована в федеральную клинику для продолжения специализированного лечения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Экс-глава следкома Ингушетии получил орден Почета за добросовестную работу
Житель Ингушетии отделался штрафом за незаконную вырубку деревьев на окраине села
Один человек погиб в ДТП в Малгобекском районе Ингушетии
В Магасе определили победителей и призеров чемпионата Ингушетии по шахматному блицу
В Ингушетии увеличили штрафы за нарушение тишины
Два человека погибли в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Ингушетии
В Ингушетии возродят движение корреспондентов-школьников «Юнкор»
В День российской печати Глава Ингушетии встретился с региональными журналистами
Ингушетия почти полностью искоренит проблему очередности в детсады в 2023 году
В Ингушетии стартовала Всероссийская акция «Тепло для Героя»
Медработники уже в феврале начнут получать новую социальную выплату

Главное

Яндекс.Метрика

 