Тысячи людей со всей Ингушетии приезжают на похороны умершей после жестокого избиения малолетней девочки

«Таьзет (похороны), как мы раньше сообщали, проходит в Малгобеке, улица Горданова, дом 21. Трагедия получила широкий общественный резонанс и потрясла жителей региона. Ежеминутно прибывают целые делегации из различных населенных пунктов», — отметил представитель издания.

По его словам, на похороны приехали первый заместитель премьер-министра республики Магомед Евлоев, члены правительства, здесь же находятся представители местной власти.

Напомним, в конце апреля в Малгобекскую районную больницу поступила несовершеннолетняя девочка со следами побоев. Затем ее перевели в ДРКБ. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Она умерла 16 мая.

В истязании девочки, в результате распития спиртных напитков, подозреваются ее бабушка и 31-летняя мать. Последняя заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).