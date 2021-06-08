У четверых жителей Ингушетии изъяли марихуану в ходе досмотра

«3 июня с окраины Малгобека доставили жителя соседней республики, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 43,25 грамма марихуаны. В тот же день с улицы Интернациональной в Малгобеке в отдел доставлен местный житель, у которого также в ходе досмотра обнаружено 24,67 грамма марихуаны, а также 30,03 грамма конопли (сырьё для изготовления наркотических средств). Днем ранее в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали в Экажево и доставили в отдел жителя Сурхахи, у которого при личном досмотре изъято 14,68 грамма марихуаны. В тот же день в Карабулаке задержан местный житель, у которого изъято 73,08 грамма марихуаны», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных в Малгобеке составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, в их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ.

В отношении задержанных в Экажево и Карабулаке возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ.