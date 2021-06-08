У двух жителей Ингушетии изъяли взрывчатые вещества, пистолет и боеприпасы

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Сотрудники УФСБ по Ингушетии и Центра противодействия экстремизму МВД по республике изъяли у двух жителей Ингушетии в частных домах оружие, гранаты и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли у 24-летнего местного жителя в его домовладении в Назрани ручную осколочную гранату, самодельный пистолет, изготовленный на базе пистолета системы Макарова, и 7 патронов калибра 9 мм. В тот же день в домовладении, расположенном на улице Ахриева в с. Экажево, по месту жительства гражданина, 1979 г. р., обнаружены и изъяты граната «РГД-5» и 30 патронов калибра 5,45 мм», — говорится в сообщении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 222.1 УК РФ.

Упомянутые граждане в порядке ст. ст. 91 и 92 УПК РФ задержаны и водворены в ИВС ОМВД России по Назрани.

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