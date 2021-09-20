У единороссов абсолютное большинство мандатов в ингушском парламенте

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Представители ВПП «Единая Россия» займут большинство мест в Народном собрании по итогам трехдневных выборов в регионе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе реготделения партии.

«У «Единой России» в республиканском парламенте 27 мандатов из 32», — сказал собеседник издания.

Напомним, за мандаты в законодательном органе региона боролись выдвиженцы четырех партий. Действующий состав парламента, избранный 18 сентября 2016 года, состоит из 32 депутатов. Это представители «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что «Единая Россия» победила на выборах в ингушский парламент с результатом 82,1% голосов, а единоросс, исполнительный директор ОАО «РН «Ингушнефть» Муслим Татриев, баллотировавшийся по Ингушскому одномандатному избирательному округу номер 13, получил 71,99% голосов.

За него проголосовали 141 тыс. 040 человек, он лидирует на всех избирательных участках, кроме одного.

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