У горной реки в Ингушетии нашли живым и здоровым пропавшего местного жителя

«Пропавшего нашли в ту же ночь. Оказалось, что его унесло течением реки где-то на три километра от того места. Его искали как волонтеры из числа жителей района, так и спасатели. Местные жители, передвигавшиеся на мотоциклах по берегу, обнаружили его в течение двух-трех часов с момента пропажи. Он потерял сознание, когда прыгал в воду, наверное, ударился головой о камень. Когда очнулся, было темно, он не знал, где находится. Мужчина стал звать на помощь. Люди услышали его крики и помогли ему выбраться. К счастью, обошлось без серьёзных травм», — сказал представитель ведомства.

По данным ГУ МЧС по республике, в 21:55 мск 14 августа в дежурную смену ведомства поступила информация о том, что в селе Нестеровское у реки Асса пропал местный житель. На его поиски отправились поисково-спасательные отряды «Ингушский» и «Эрши», привлекли и спецтехнику МЧС.

В 00:30 мск 15 августа поисково-спасательные работы были завершены.