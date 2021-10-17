Юбилей

У города Назрани большие перспективы для дальнейшего развития — премьер Сластенин

0
Назрань

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил жителей Назрани с 240-летием города, отметив, что у населенного пункта большие перспективы для дальнейшего развития.

«Назрань — это город с богатой историей. Многие годы ингуши, полные надежд и смелых планов, с большой любовью строили город, писали страницы его славной летописи. Вопреки всему город Назрань сумел выстоять против многих невзгод. Благодаря большой ответственности и колоссальному трудолюбию жителей города и республики, Назрань из крепости превратилась в город с развитой инфраструктурой и высоким уровнем жизни», — говорится в обращении, опубликованном на сайте регионального кабинета министров.

Сластенин напомнил, что город строился и создавался многими поколениями людей, которые своим созидательным трудом вносили весомую лепту в его развитие.

По его словам, сегодня Назрань — динамично развивающийся город. Как промышленный и культурный центр, он играет важную роль в социально-экономическом развитии Ингушетии. За последние годы значительно изменился облик города. Его украшают современные здания, дороги, объекты социальной и культурной сферы. Большой объем работы выполнен в плане благоустройства и развития городского хозяйства.

«Уверен, что у города большие перспективы для дальнейшего развития и повышения уровня и качества жизни населения. Это — общая заслуга руководства и жителей Назрани, которые здесь живут и работают», — подчеркнул премьер.

Он пожелал всем жителям города доброго здоровья, счастья, благополучия, а Назрани — мира и процветания.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Перепись населения не формальное дело — Президент России
Глава Ингушетии поздравил жителей Назрани с юбилеем города
Гала-концертом в столице Ингушетии завершился фестиваль этнической музыки «Золотая зурна»
Али Измайлов одержал убедительную досрочную победу над Джеймсом Баллардом
В Ингушетии за сутки выявлено 67 новых случаев Covid-19
Один человек погиб, трое пострадали в автоаварии в Ингушетии
В Ингушетии намерены переориентировать систему образования для подготовки востребованных специалистов
В Ингушетии задержан главбух ветеринарной станции за хищении 2 млн руб.
Власти Ингушетии запланировали обустройство новых зон отдыха туристов в предгорной зоне
В домах культуры Ингушетии школьников приучают к здоровому образу жизни
В сельском Доме культуры Али-Юрта Ингушетии прошла викторина по сказкам Пушкина

Главное

Яндекс.Метрика

 