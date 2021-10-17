«Назрань — это город с богатой историей. Многие годы ингуши, полные надежд и смелых планов, с большой любовью строили город, писали страницы его славной летописи. Вопреки всему город Назрань сумел выстоять против многих невзгод. Благодаря большой ответственности и колоссальному трудолюбию жителей города и республики, Назрань из крепости превратилась в город с развитой инфраструктурой и высоким уровнем жизни», — говорится в обращении, опубликованном на сайте регионального кабинета министров.

Сластенин напомнил, что город строился и создавался многими поколениями людей, которые своим созидательным трудом вносили весомую лепту в его развитие.

По его словам, сегодня Назрань — динамично развивающийся город. Как промышленный и культурный центр, он играет важную роль в социально-экономическом развитии Ингушетии. За последние годы значительно изменился облик города. Его украшают современные здания, дороги, объекты социальной и культурной сферы. Большой объем работы выполнен в плане благоустройства и развития городского хозяйства.

«Уверен, что у города большие перспективы для дальнейшего развития и повышения уровня и качества жизни населения. Это — общая заслуга руководства и жителей Назрани, которые здесь живут и работают», — подчеркнул премьер.

Он пожелал всем жителям города доброго здоровья, счастья, благополучия, а Назрани — мира и процветания.