У палаточного лагеря «Бейни-2023» в горной Ингушетии есть официальная страница в социальной сети

По словам председателя молодёжного ведомства региона Адама Мальсагова, проект «Молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь «Бейни-2023» представляет собой 4-сменную высокогорную образовательную площадку, которая соберет 240 организаторов туризма со всего Кавказа и России.

В Ингушетию приедут студенты туристических факультетов, начинающие представители туристического бизнеса, волонтеры гостеприимства и тревел-блоггеры для целей популяризации культуры туризма среди молодого поколения, а также обучения навыкам работы, необходимым для развития туризма и проведения мероприятий в природной среде.

Как отметил Мальсагов, в рамках функционирования лагеря пройдут четыре смены с участием не менее 60 молодых людей в каждой. Для участников готовится углубленная учебная программа с внедрением практико-ориентированной модели обучения, которая разрабатывается совместно с профильными государственными объединениями, представителями туристского бизнеса и образовательными организациями в сфере туризма.

Напомним, проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.