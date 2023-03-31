У жителей Ингушетии есть возможность стать участниками просветительского марафона «Знание. Первые»

Регистрация на акцию уже открыта. Первые 6000 зарегистрированных получат приглашения в столицу на главную площадку встреч молодежи с наставниками, сообщили организаторы марафона. Заявки принимают на сайте marathon. znanierussia. ru до 10 апреля.

Отмечается, что лекторы марафона помогут молодежи увидеть возможности для самореализации, выбрать ориентиры и варианты действий, чтобы успешно двигаться вперед и достигать своих самых смелых целей.

В числе наставников в этом году выступят Сергей Лавров, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, Максут Шадаев, Федор Бондарчук, Валерий Гергиев, Константин Хабенский, Константин Эрнст, Евгений Касперский, Сергей Карякин, Хабиб Нурмагомедов и другие. Трансляции лекций и дискуссий в прямом эфире будут организованы на сайте общества «Знание» и в его сообществе в «ВКонтакте».

Спикеры поделятся личным опытом и вдохновят аудиторию собственным примером. Они расскажут, как быть активными здесь и сейчас, ведь это главный фактор, определяющий победителя. «А ребята пусть выбирают, что каждого из них вдохновит», — считает генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Напомним, первый просветительский марафон Российского общества «Знание» состоялся в мае позапрошлого года. Федеральный проект проходит дважды в год, весной и осенью.