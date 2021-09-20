У жителей Ингушетии изъяты боеприпасы и более килограмма героина

«Сотрудники полиции совместно с региональным управлением ФСБ России в ходе обыска в доме в селе Троицкое, по месту жительства двух молодых людей, 1997 и 1999 годов рождения, обнаружили и изъяли 13 единиц боеприпасов калибра 5,45 мм, а также магазин на 30 боеприпасов калибра 5,45 мм», — сказал собеседник издания.

Кроме того, по этому же адресу силовики нашли 1036,005 грамма героина.

Мужчины заключены под стражу.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ соответственно.