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У жителей Ингушетии изъяты боеприпасы и более килограмма героина

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Сотрудники правоохранительных органов после обысков задержали двух местных жителей, в доме которых нашли наркотики и боеприпасы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«Сотрудники полиции совместно с региональным управлением ФСБ России в ходе обыска в доме в селе Троицкое, по месту жительства двух молодых людей, 1997 и 1999 годов рождения, обнаружили и изъяли 13 единиц боеприпасов калибра 5,45 мм, а также магазин на 30 боеприпасов калибра 5,45 мм», — сказал собеседник издания.

Кроме того, по этому же адресу силовики нашли 1036,005 грамма героина.

Мужчины заключены под стражу.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ соответственно.

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