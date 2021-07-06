У жителей Ингушетии появилась возможность полетать на параплане
7-8 июля у жителей Ингушетии есть возможность полетать над Джейрахским районом республики на безмоторном параплане со Столовой горы.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Комтуризма региона, опытные пилоты Анна и Екатерина запишут желающих по номеру 8-966-444-10-06. Смельчаки смогут увидеть всю красоту края с высоты птичьего полёта.
Напомним, параплан — это сверхлёгкий летательный аппарат. Параплан представляет собой мягкое крыло со стропной системой. Это один из самых дешевых и доступных способов побывать в небе.