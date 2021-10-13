У жителей Ингушетии появилась возможность получать услуги Почты России онлайн

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Жители Ингушетии могут выбрать и забронировать абонентскую ячейку в отделениях Почты России в регионе удаленно, не выходя из дома или офиса.

«Почта России заботится о своих клиентах. В период роста сезонных заболеваний возможность получать услуги онлайн становится актуальнее. Клиенты могут забронировать абонентскую ячейку на сайте  или в мобильном приложении», — рассказал газете «Ингушетия» директор УФПС по республике Камбулат Сукиев.

По его словам, на сайте и в мобильном приложении можно узнать условия договора оферты и тарифы, выбрать наиболее удобные почтовые отделения с абонементными шкафами. Услуга социально ориентирована — для инвалидов, пенсионеров и ветеранов войны цены на аренду абонентского ящика в два раза ниже.

В личном кабинете жители региона могут забронировать абонентский ящик и сразу оплатить услугу, а юридические лица — распечатать бланк платежного поручения и внести оплату через банк. Далее остается только заверить личной подписью заявление в почтовом отделении и получить ключ от ячейки.

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