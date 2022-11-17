Криминал

Убивший сверстника 16-летний житель Ингушетии заключён под стражу

0

По ходатайству следователя СК России подозреваемому в убийстве сверстника 16-летнему жителю Ингушетии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«По ходатайству следователя Следственного комитета подозреваемому в убийстве подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного части 1 статье 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2022 года 16-летний житель Ингушетии в сельском поселении Галашки Сунженского района республики в результате ранее возникшего конфликта нанёс удар ножом 16-летнему сверстнику. При доставлении в Сунженскую участковую больницу потерпевший скончался.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии ребенок-инвалид получил жизненно важное лекарство лишь после вмешательства прокуратуры
В центре образования столицы Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании
Строительство школ и ДОУ в городе Назрани Ингушетии в рамках нацпроектов практически завершено
Минкультуры России и ФК запустят линейку документальных фильмов о СВО
Глава Джейрахского района Ингушетии участвует в съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления
Ингушский спортсмен Ахмед Богатырев стал чемпионом на международном турнире по кикбоксингу
Мэр Сунжи Ингушетии посетил семью участников специальной военной операции на Украине
В Ингушетии состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка
Юные тхэквондисты из Ингушетии стали призерами Всероссийских соревнований
120 молодых деревьев высадили учащиеся и педагоги школы города Карабулака
В Ингушетии стартовала акция ко Дню преподавателя высшей школы

Главное

Яндекс.Метрика

 