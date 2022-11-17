Убивший сверстника 16-летний житель Ингушетии заключён под стражу

«По ходатайству следователя Следственного комитета подозреваемому в убийстве подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного части 1 статье 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2022 года 16-летний житель Ингушетии в сельском поселении Галашки Сунженского района республики в результате ранее возникшего конфликта нанёс удар ножом 16-летнему сверстнику. При доставлении в Сунженскую участковую больницу потерпевший скончался.