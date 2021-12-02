Убийце сестры из Ингушетии дали два года ограничения свободы

«В Ингушетии суд приговорил к двум годам ограничения свободы местного жителя, который зарезал свою сестру, которая якобы опозорила честь их семьи. Суд счел, что Могушков совершил преступление в состоянии аффекта, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года», — сказал собеседник.

Напомним, что убийство было совершено в феврале 2020 года. Девушка стала жертвой известного шантажиста Исы Альтемирова.

Сотрудники правоохранительных органов, которые занимались делом, опубликовали в интернете видео жертв злоумышленника. На одном из видео местный житель узнал свою сестру. В ярости он схватил нож и нанес женщине смертельные ранения.

Альтемиров погиб во время задержания, а его брат и сообщник Хасан получил 4 года колонии. Позже ему сократили срок, поскольку он воспитывает шестерых детей. Полицейский, опубликовавший в сети видео, был осужден на 1 год и 9 месяцев, но с учетом времени проведенного в СИЗО его отпустили в зале суда.