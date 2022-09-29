Образование

Учащиеся 8-11 классов Ингушетии смогут бесплатно обучиться современным языкам программирования

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Российские школьники 8-11 классов смогут бесплатно обучиться современным языкам программирования на двухлетних курсах благодаря государственному проекту «Код будущего».

Сообщается, что организаторами проекта выступили Минцифры России в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Оператором проекта выступает Университет 2035.

По информации Минцифры Ингушетии, данные курсы направлены на изучение современных языков программирования. Занятие рассчитаны не только для сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также для представления собственных проектов.

Для того, чтобы начать обучение, прежде всего, нужно выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки на портале Государственных услуг. Подать заявление на участие может либо сам школьник (имеющий паспорт), либо его родитель/законный представитель. По результатам успешной проверки заявления на Госуслугах надо получить ссылку на вступительное испытание.

Затем следует успешно пройти вступительное испытание на платформе образовательной организации в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения ссылки. Финальный шаг — заключение договора с Политехническим университетом от имени родителя или законного представителя ребенка.

Ученики 7-го класса могут пройти обучение только в следующем учебном году, когда они перейдут в 8-й класс.

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