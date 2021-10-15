Концерт

Учащиеся центральной школы искусств Ингушетии выступили с концертом в детском саду

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Учащиеся центральной школы искусств Ингушетии выступили с концертной программой в детском саду № 6 города Назрани, сообщила пресс-служба ЦШИ.

Юные музыканты представили своим маленьким зрителям девять номеров на фортепиано, скрипке и саксофоне. Организатором и ведущей мероприятия выступила заведующая учебной частью ЦШИ Марина Инаркиева. Она не только представляла исполнителей и их произведения, но и рассказала детям об инструментах.

Самый большой интерес у малышей вызвал саксофон, который они хорошо запомнили благодаря выступлению Саида Бекова. Он в сопровождении аккомпаниатора Фираи Кадыровой исполнил «Регтайм» Джоплинга.

Не менее восторженно зрители аплодировали выступлению Аси и Ахмеда Хамхоевых, исполнивших на фортепиано произведение «Сурок» в четыре руки, Дины Хидировой («Сентиментальный арабеск»), Алисы Мальсаговой («Смелый наездник») и Алии Оздоевой («Танец медвежат»).

С большим восторгом были приняты и скрипачи. Трио Ясмины Тутаевой, Заиды Аушевой и Марии Дзауровой исполнило «Канон ре мажор» И. Пехельбеля. Сольным номерам скрипачей Амины Добриевой, Медины Бековой и Раяны Котиковой аккомпанировала Марина Инаркиева.

«Мероприятие состоялось в рамках договора о культурном сотрудничестве двух организаций. Концерт получил широкий резонанс, и теперь к нам поступают предложения выступить в других образовательных учреждениях республики», — рассказала газете «Ингушетия» заместитель директора Центральной школы искусств Лейла Точиева.

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