Учащиеся школ Ингушетии принимают участие в Национальном исследовании качества образования

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, НИКО проходит два дня: 12 октября — 6 классы, 14 октября — 8 классы. Исследование призвано изучить достижение личностных и метапредметных результатов обучения школьников.

НИКО проводится в целях развития единого образовательного пространства в Российской Федерации и совершенствования единой системы оценки качества образования. В рамках проведения НИКО применяется технология компьютерного тестирования с использованием электронных форм с интерактивными элементами для ввода ответов. Задания диагностической работы и вопросы анкеты демонстрировались участникам исследования на экране компьютера в системе компьютерного тестирования. Ввод ответов осуществляется на компьютере.

НИКО в части исследования метапредметных результатов обучения должно выявить уровень освоенных школьниками межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике.

Обработку и анализ результатов исследования планируется провести до конца ноября 2021 года.

Напомним, первая часть исследования личностных и метапредметных результатов обучения учащихся 6 и 8 классов была проведена в 2020 году.