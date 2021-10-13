Учащиеся школ Ингушетии принимают участие в Национальном исследовании качества образования

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Учащиеся школ Ингушетии № 2 г. Малгобека, № 1 г. Сунжи, № 1 с. п. Барсуки и основной школы с. п. Плиево принимают участие в Национальном исследовании качества образования (НИКО), которое проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, НИКО проходит два дня: 12 октября — 6 классы, 14 октября — 8 классы. Исследование призвано изучить достижение личностных и метапредметных результатов обучения школьников.

НИКО проводится в целях развития единого образовательного пространства в Российской Федерации и совершенствования единой системы оценки качества образования. В рамках проведения НИКО применяется технология компьютерного тестирования с использованием электронных форм с интерактивными элементами для ввода ответов. Задания диагностической работы и вопросы анкеты демонстрировались участникам исследования на экране компьютера в системе компьютерного тестирования. Ввод ответов осуществляется на компьютере.

НИКО в части исследования метапредметных результатов обучения должно выявить уровень освоенных школьниками межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике.

Обработку и анализ результатов исследования планируется провести до конца ноября 2021 года.

Напомним, первая часть исследования личностных и метапредметных результатов обучения учащихся 6 и 8 классов была проведена в 2020 году.

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