Учащихся Ингушетии приглашают на дистанционную олимпиаду по истории и культуре Санкт-Петербурга

В олимпиаде могут участвовать российские и зарубежные учащиеся образовательных учреждений всех форм в возрасте 14-18 лет. Осуществить регистрацию можно на сайте http://distolympspb.tilda.ws/.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, данное интеллектуальное соревнование организуется восьмой год подряд, чтобы привлечь школьников и студентов к российской истории и культуре, которые ярко объединила в себе Северная Пальмира (СПб).

Напомним, желающие участвовать в олимпиаде могут обратиться к Шейко Наталии Геннадьевне, доценту кафедры социальнопедагогического образования СПб АППО, тел.: +7 (812) 409-82-69, e-mail: distolympspb(a)gmail. com.