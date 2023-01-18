Олимпиада

Учащихся Ингушетии приглашают на дистанционную олимпиаду по истории и культуре Санкт-Петербурга

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С 16 января по 6 апреля текущего года Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования по инициативе и при поддержке Комитета по образованию проводится дистанционная олимпиада по истории и культуре города на Неве.

В олимпиаде могут участвовать российские и зарубежные учащиеся образовательных учреждений всех форм в возрасте 14-18 лет. Осуществить регистрацию можно на сайте http://distolympspb.tilda.ws/.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, данное интеллектуальное соревнование организуется восьмой год подряд, чтобы привлечь школьников и студентов к российской истории и культуре, которые ярко объединила в себе Северная Пальмира (СПб).

Напомним, желающие участвовать в олимпиаде могут обратиться к Шейко Наталии Геннадьевне, доценту кафедры социальнопедагогического образования СПб АППО, тел.: +7 (812) 409-82-69, e-mail: distolympspb(a)gmail. com.

 

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