Учащихся школы горного села Джейрах Ингушетии обеспечили учебниками

Как ранее сообщалось, фондом «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева закуплено порядка 264 тыс. экземпляров учебников на сумму более 173 млн рублей, с учетом потребности образовательных организаций.

В правительстве напомнили, что в соответствии с приказом министерства просвещения России в августе текущего года завершается предельный срок использования учебников для 1-х, 5-х и 7-х классов. Перед первым сентября весь старый фонд необходимо было заменить актуальной литературой.