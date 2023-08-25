Учащихся школы горного села Джейрах Ингушетии обеспечили учебниками
Учащихся первых, пятых и седьмых классов школы горного сельского поселения Джейрах республики обеспечили учебниками, сообщили «Ингушетии» в правительстве республики.
Как ранее сообщалось, фондом «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева закуплено порядка 264 тыс. экземпляров учебников на сумму более 173 млн рублей, с учетом потребности образовательных организаций.
В правительстве напомнили, что в соответствии с приказом министерства просвещения России в августе текущего года завершается предельный срок использования учебников для 1-х, 5-х и 7-х классов. Перед первым сентября весь старый фонд необходимо было заменить актуальной литературой.