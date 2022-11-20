Учащимся рассказали об истоках национального театрального искусства Ингушетии

Ребята узнали, что становление ингушского драматического искусства началось в 1923 году в городе Владикавказе, который в ту пору являлся культурным и социально-экономическим центром Ингушетии. Начало развитию ингушской драматургии положила первая пьеса на родном языке, которая была написана Заурбеком Мальсаговым. Значительную роль в становлении любительских театральных кружков сыграли студенты Ингушского педагогического института Идрис Базоркин, Хамзат Осмиев, Хаджибикар Муталиев и Ибрагим Оздоев.

«История ингушской национальной культуры содержит в себе немало страниц, отразивших яркие имена и события прошлого, к которым мы часто возвращаемся и сегодня. Для учащихся Джейрахской школы это мероприятие стало по-настоящему увлекательным путешествием в прошлое. Открывшаяся школьникам ретроспектива поведала им много интересного», — рассказала директор ДК, заслуженный работник культуры Ингушетии Тамара Цицкиева.

По ее словам, интересным фактом для ребят стала информация о том, что в 1931 году на первой Северо-Кавказской олимпиаде искусств горских народов актеры ингушской театральной студии заняли первое место за постановку пьесы Орцхо и Дошлуко Мальсаговых «Перелом».