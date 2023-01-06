Мошенничество

Участились случаи мошенничества в отношении жителей Ингушетии — МВД по региону

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В МВД по Ингушетии участились случаи поступления сообщений о фактах мошенничества в отношении жителей региона.

«Не доверяйте лицам, требующим предоплату за оказание сомнительных услуг, таких как: содействие в получении субсидий, устройство на высокооплачиваемую работу. Не сообщайте посторонним сведений о банковских картах, не спешите переводить денежные средства на внезапно поступивший звонок от якобы близких людей с просьбой экстренно помочь в решении внезапно возникшего материального затруднения. Не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет позаботиться о сохранности той личной информации, которой вы не хотите делиться с общественностью», — отметили в ведомстве.

В МВД призвали жителей и гостей региона быть предельно внимательными и бдительными, сохранять спокойствие, не бояться запугиваний и сообщать обо всех ставших известными фактах мошеннического характера, позвонив в дежурную часть по круглосуточно действующему телефону доверия: 8 (8734) 55-04-99.

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