Участник СВО из Ингушетии прошел первый этап программы «Твой Герой»

В Центре знаний «Машук» завершился образовательный семинар для участников всероссийского проекта «Твой Герой». За четыре дня 130 демобилизованных военнослужащих из более чем 10 регионов России посетили 26 площадок, где в различных форматах осваивали методы работы с молодёжью для дальнейшей интеграции в систему патриотического воспитания. Проект реализуется программой «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Как сообщили в Коммолодёжи республики, участие в данном семинаре принял и уроженец Ингушетии Хасан Даурбеков.

В ходе сессий участникам предложили подумать над созданием патриотического проекта, который им самим будет интересен как в формате самостоятельной реализации, так и для участия. В ходе этой работы появились 12 проектных идей. Из них, после работы в группах, были сформированы концепции проектов, которые презентовали экспертам. Эти проектные инициативы программа «Роспатриот» предложит поддержать для реализации в субъектах.

Отмечается, что ежедневно для бойцов проходила культурная программа: концерты с участием артистов, совместное исполнение песен под гитару, вечерние кинопоказы. В завершающий день семинара для участников проекта была организована экскурсия по Пятигорску. Военнослужащие посетили места дуэли М. Ю. Лермонтова, Эолову Арфу, природный колодец на Южном склоне горы Машук «Провал» и парк «Цветник».

Организовали мероприятия Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Центр знаний «Машук». Партнёр — Российское общество «Знание».