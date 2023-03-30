Участник СВО из Малгобекского района Ингушетии награжден медалью «За отвагу»

«Наш земляк высокую награду получил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», — отметили в муниципалитете

В торжественной обстановке госнаграду герою вручили начальник отдела военного комиссариата РИ Сергей Моисеенко и военный комиссар города Малгобека и Малгобекского района Микаил Гандалоев.