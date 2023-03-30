Награда

Участник СВО из Малгобекского района Ингушетии награжден медалью «За отвагу»

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Казбек Чемхильгов (слева)

Житель сельского поселения Верхние Ачалуки Казбек Чемхильгов за проявленный героизм в ходе СВО награжден медалью «За отвагу», публикует Телеграм-канал районной администрации.

«Наш земляк высокую награду получил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», — отметили в муниципалитете

В торжественной обстановке госнаграду герою вручили начальник отдела военного комиссариата РИ Сергей Моисеенко и военный комиссар города Малгобека и Малгобекского района Микаил Гандалоев.

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