Участник СВО из Малгобекского района Ингушетии награжден медалью «За отвагу»
Житель сельского поселения Верхние Ачалуки Казбек Чемхильгов за проявленный героизм в ходе СВО награжден медалью «За отвагу», публикует Телеграм-канал районной администрации.
«Наш земляк высокую награду получил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», — отметили в муниципалитете
В торжественной обстановке госнаграду герою вручили начальник отдела военного комиссариата РИ Сергей Моисеенко и военный комиссар города Малгобека и Малгобекского района Микаил Гандалоев.