Участника боевых действий из Ингушетии Батыра Сакалова навестили юные патриоты и их наставники

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Начальник Горского кадетского корпуса Ахмед Дидигов и директор «Молодого патриота» Мадина Богатырева вместе со своими воспитанниками навестили участника боевых действий Батыра Сакалова.

В ходе встречи, сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», ветеран отметил значимость военно-патриотического воспитания молодежи. «От того, как мы воспитаем молодежь, зависит будущее нашей страны», — считает он.

Ахмед Дидигов поблагодарил участника боевых действий за мужество и героизм.

«Примите слова самой искренней благодарности за мужество, за служение народу и Родине. Вы доказали, что для вас честь и долг — это не просто громкие слова. В трудный, критический момент вы не сломались, а сделали то, что требовалось. Рискуя жизнью и здоровьем, вы поступили так, как подсказало вам ваше сердце и совесть», — сказал Дидигов

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