Участникам V фестиваля РГО рассказали о горной Ингушетии

Илезов передал слова приветствия Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и привел его слова о том, что у республики есть хороший потенциал для развития туризма экологического, гостевого, событийного.

«Мы можем развивать его в разных направлениях. У нас сказочные ущелья, родники, чистый воздух и прекрасные природа и климат. А люди гостеприимные и доброжелательные. Часть инфраструктуры уже создана в Джейрахском районе Ингушетии: круглогодичный горнолыжный курорт «Армхи», ЛОК, туристические маршруты и кемпинги, обустроили места для тех, кто хочет побыть на природе. Наша задача, чтобы как можно больше людей узнали, насколько полезным и красивым может быть отдых в Республики Ингушетия», — процитировал руководителя субъекта постпред.

В свою очередь, он заявил, что горный туризм является приоритетным направлением в сфере гостеприимства Ингушетии.

«На данный момент есть два основных вопроса над которыми ведется работа: создание необходимой инфраструктуры и повышение качества сервиса. Удивительная природа и самобытная культура дают республике преимущества в сравнении с популярными мировыми курортами. Над остальным мы работаем, каждый сезон показывая все более высокие результаты», — отметил Илезов, сообщает пресс-служба постпредства.

Пятый фестиваль Русского географического общества проходил в парке «Зарядье» с участием знаменитых ученых и путешественников. Проводились творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по народному творчеству, викторины и интеллектуальные игры.