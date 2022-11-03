Участниками всероссийского конкурса «СМИротворец-2022» стали 1,2 тыс. СМИ и блогов

На конкурс «СМИротворец-2022» принимались работы, которые были опубликованы (вышли в эфир) с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г. В общей сложности таких материалов оказалось более 13 тысяч. Участниками конкурса стали 1238 СМИ и блогов. Это печатные и электронные издания, информационные агентства, интернет-порталы, теле- и радиоканалы, тематические блоги в социальных сетях и видеоблоги.

Больше всего рассмотренных материалов представлено авторами из Центрального федерального округа. Это объяснимо: здесь сосредоточено большинство федеральных и региональных СМИ. Среди лидеров по количеству представленных работ — Северо-Западный, Уральский и Приволжский федеральные округа.

«За 14 лет своего существования конкурс «СМИротворец» стал своеобразным индикатором состояния средств массовой информации, — отмечает председатель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. — Мы отчетливо видим тенденции развития современных медиа на примере многогранной темы межнациональных отношений. Становится все сложнее разделить СМИ по жанрам: на сайтах газет сегодня нередко можно встретить видеосюжеты, сайты телерадиокомпаний размещают лонгриды с фоторепортажами. Становится меньше традиционных СМИ, увеличивается количество журналистов, работающих в мультимедийных жанрах. Печатные СМИ всё больше уходят в интернет, а умелое использование профессиональной техники и понимание запросов аудитории позволяет некоторым блогам составить конкуренцию СМИ. Этноблогеры активно публикуют материалы о развитии внутреннего туризма, популяризуют региональные достопримечательности, рассказывают о традициях, материальном и нематериальном наследии наших предков. В Год культурного наследия народов России к этой теме обращаются все без исключения СМИ. Хотелось бы пожелать коллегам не забывать о ней и в последующие годы, рассказывать о наших культурных традициях системно, компетентно и заинтересованно».

В этом году конкурс проходит в восьми номинациях: «Печать», «Интернет», «Телевидение», «ЭТНОзвук», «Детские и молодежные СМИ», «Культурный код», «Блоги» и «Поколение мультимедиа». Два состава жюри будут оценивать работы в двух категориях — федеральные/региональные и локальные/этнические СМИ. Финалистов назовут 29 ноября на торжественной церемонии награждения в Москве.