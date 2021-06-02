Участники флешмоба «Фото с флагом», приуроченного ко Дню Ингушетии, проявили креативность
Флешмоб «Фото с флагом», приуроченный ко Дню Ингушетии, прошел в домах культуры республики на большом эмоциональном подъеме, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
На страницах соцсетей культурно-досуговых учреждений региона размещено множество фотографий с главным символом Ингушетии. Надо отметить, что работники и воспитанники ДК очень креативно подошли к участию в флешмобе.
«Заходите в «Инстаграм» культурно-досуговых учреждений и знакомьтесь с красочными фотографиями», — приглашают в Республиканском доме народного творчества.