Флешмоб

Участники флешмоба «Фото с флагом», приуроченного ко Дню Ингушетии, проявили креативность

0

Флешмоб «Фото с флагом», приуроченный ко Дню Ингушетии, прошел в домах культуры республики на большом эмоциональном подъеме, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

На страницах соцсетей культурно-досуговых учреждений региона размещено множество фотографий с главным символом Ингушетии. Надо отметить, что работники и воспитанники ДК очень креативно подошли к участию в флешмобе.

«Заходите в «Инстаграм» культурно-досуговых учреждений и знакомьтесь с красочными фотографиями», — приглашают в Республиканском доме народного творчества.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Единая Россия» предложили новые меры поддержки семей с детьми
Водитель столкнувшегося с поездом грузовика в Ингушетии грубо нарушил ПДД — РЖД
Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть 10 сайтов по продаже поддельных паспортов
Коллектив ингушского РДНТ подарил праздник воспитанникам детского реабилитационного центра
В Миннаце Ингушетии рассказали о предстоящем в июле хадже
МЧС Ингушетии напомнило о необходимости и порядке регистрации туристских групп
В Национальной библиотеке Ингушетии отметили Международный день защиты детей
МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G
«Ростелеком» стал лидером российского рынка облаков в 2020
В ДК сельского поселения Сагопши Ингушетии проходит сход граждан по поводу обстрела членов «Антилирики»
В Малгобекском районе Ингушетии продолжается строительство детского садика

Главное

Яндекс.Метрика

 