Участники флешмоба «Фото с флагом», приуроченного ко Дню Ингушетии, проявили креативность

На страницах соцсетей культурно-досуговых учреждений региона размещено множество фотографий с главным символом Ингушетии. Надо отметить, что работники и воспитанники ДК очень креативно подошли к участию в флешмобе.

«Заходите в «Инстаграм» культурно-досуговых учреждений и знакомьтесь с красочными фотографиями», — приглашают в Республиканском доме народного творчества.