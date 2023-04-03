Конкурс

Участники из Ингушетии направили 19 работ на V Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине»

0
IV Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине».

Участники из Ингушетии направили 19 творческих работ на V Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» в нынешнем году.

Конкурс проводит АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» совместно с Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Мероприятия направлены на патриотическое воспитание детей и молодёжи, формирование у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений.

Работы участников были направлены на конкурс из таких населённых пунктов, как Магас, Кантышево, Сунжа, Новый Редант и Малгобек. Как сообщили организаторы, душевный видеоролик о традициях Ингушетии получен от Лейлы Кодзоевой из с. Кантышево. Аслан Коригов из г. Магаса с гордостью рассказал о своем прадедушке — герое Первой мировой войны. Самира Дзагиева из г. Малгобека создала работу в номинации «Видеоролик «Расскажи миру о своей Родине» и поделилась историей своей малой родины, а также показала её достопримечательности. Залина Татриева из г. Магаса — автор увлекательной страницы-презентации об уникальных ингушских башнях.

С работами всех участников конкурса можно ознакомиться в социальных сетях Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи («ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube).

Напомним, за всё время проведения конкурса «Расскажи миру о своей Родине» участники отправили более 9 550 работ из 89 российских регионов и 51 страны.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Народные коллективы Ингушетии приглашают подать заявку на реализацию творческого проекта
Строители приступили к реконструкции 18 общеобразовательных учреждений в Ингушетии
Фонд «Страна» предлагает Ингушетии «Мотивирующие цифровые уроки»
Юные долаковские борцы из Ингушетии успешно выступили на открытом республиканском турнире в Чечне
Представителей Ингушетии приглашают принять участие в грантовом конкурсе молодёжных проектов СКФО
В Назрани намерены начать капремонт улицы Картоева в рамках нацпроекта
Ингушские боксёры стали призёрами юниорского первенства СКФО в Грозном
Пейзаж ингушского художника Дауда Ахриева украсил обложку журнала «Живописцы Америки»
В активе классиков из Ингушетии три медали юниорского первенства СКФО  
В мэрии столицы Ингушетии проводят встречи с призывниками
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием министра энергетики и ЖКХ республики

Главное

Яндекс.Метрика

 