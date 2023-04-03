Участники из Ингушетии направили 19 работ на V Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине»

Конкурс проводит АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» совместно с Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Мероприятия направлены на патриотическое воспитание детей и молодёжи, формирование у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений.

Работы участников были направлены на конкурс из таких населённых пунктов, как Магас, Кантышево, Сунжа, Новый Редант и Малгобек. Как сообщили организаторы, душевный видеоролик о традициях Ингушетии получен от Лейлы Кодзоевой из с. Кантышево. Аслан Коригов из г. Магаса с гордостью рассказал о своем прадедушке — герое Первой мировой войны. Самира Дзагиева из г. Малгобека создала работу в номинации «Видеоролик «Расскажи миру о своей Родине» и поделилась историей своей малой родины, а также показала её достопримечательности. Залина Татриева из г. Магаса — автор увлекательной страницы-презентации об уникальных ингушских башнях.

С работами всех участников конкурса можно ознакомиться в социальных сетях Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи («ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube).

Напомним, за всё время проведения конкурса «Расскажи миру о своей Родине» участники отправили более 9 550 работ из 89 российских регионов и 51 страны.