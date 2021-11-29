Участники программы «Пушкинская карта» в следующем году смогут посещать кинотеатры

Участники программы «Пушкинская карта» смогут покупать по ней билеты на сеансы художественных и документальных кинолент отечественного производства с февраля 2022 года.

Напомним, Пушкинская карта — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тысяч рублей.

Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале Госуслуг.