Участники Вахты памяти провели урок мужества в школе города Малгобека Ингушетии

В ходе урока гости рассказали о деятельности Поискового движении России и проводимых ее членами мероприятиях.

Учащиеся в свою очередь рассказали о судьбах героических защитников Малгобека от немецко-фашистских захватчиков в июле-декабре 1942 года. Ведь достоверно известно, что жители города внесли неоценимый вклад в дело обороны города от захвата противником.

Гости ответили на ряд вопросов школьников и пригласили их на экскурсию по местам боевых действий, где сейчас проводятся поисковые работы.