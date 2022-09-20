Участники Вахты памяти провели урок мужества в школе города Малгобека Ингушетии
Участники Вахты памяти «Терский рубеж» провели урок мужества в школе № 20 города Малгобека, сообщил газете «Ингушетия» представитель регионального отделения Поискового движения России.
В ходе урока гости рассказали о деятельности Поискового движении России и проводимых ее членами мероприятиях.
Учащиеся в свою очередь рассказали о судьбах героических защитников Малгобека от немецко-фашистских захватчиков в июле-декабре 1942 года. Ведь достоверно известно, что жители города внесли неоценимый вклад в дело обороны города от захвата противником.
Гости ответили на ряд вопросов школьников и пригласили их на экскурсию по местам боевых действий, где сейчас проводятся поисковые работы.