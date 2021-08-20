Учебный год в Ингушском госуниверситете начнется с 1 сентября

«В то же время начатый процесс вакцинации необходимо продолжить. Сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Это поможет снизить риски заболеваемости студентов и не повлияет негативно на успеваемость учащихся», — подчеркнула Фатима Албакова.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что вакцинация студентов не может быть принудительной. Прививаться от коронавируса студенты будут исключительно добровольно.