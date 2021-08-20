Учебный год в Ингушском госуниверситете начнется с 1 сентября

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Ингушский государственный университет начнет учебный год с 1 сентября в очном формате. Об этом сообщила и. о. ректора ИнгГУ Фатима Албакова. Кроме того, она отметила, что вакцинация для студентов будет добровольной.

«В то же время начатый процесс вакцинации необходимо продолжить. Сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Это поможет снизить риски заболеваемости студентов и не повлияет негативно на успеваемость учащихся», — подчеркнула Фатима Албакова.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что вакцинация студентов не может быть принудительной. Прививаться от коронавируса студенты будут исключительно добровольно.

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