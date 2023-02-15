Ученики 6–11 классов школ Ингушетии могут заработать дополнительные баллы для поступления в вузы

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Ученики 6–11-х классов с любым уровнем подготовки могут принять участие в олимпиаде по информатике https://education. yandex. ru/olymp/inf2023, которая проводится в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

Как сообщили газете «Ингушетия» АНО «Национальные приоритеты», присоединиться к олимпиаде можно до 6 марта.

Участие в олимпиаде и других активностях конкурса — это возможность для талантливых школьников заработать дополнительные баллы для поступления в НИУ ВШЭ, Университет МИСиС, СПбГУ, СПбГПУ, ИТМО, ДВФУ и другие вузы-партнёры. Подробности на сайте конкурса.

Подробнее во вложении по ссылке: https://contenta.info/pages/olympiada-informatics.

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