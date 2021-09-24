Ученые Ингушетии принимают участие в форуме «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия»

Делегацию от ИнгНИИ возглавила ученый секретарь, кандидат философских наук Лемка Агиева. Также в составе делегации заведующая отделом социально-политических исследований, кандидат политических наук, доцент Лейла Арапханова, старший научный сотрудник этого отдела кандидат экономических наук Людмила Барахоева и научный сотрудник отдела Марина Арсельгова.

Международный научный форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» выступает в качестве ежегодной международной и межрегиональной платформы для диалога представителей науки, образования, учреждений социально-культурной сферы, туризма, органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и институтов гражданского общества с целью формирования научно-методического обеспечения государственной культурной политики, а также политики в сфере межнационального взаимодействия, охраны и использования культурного наследия.

Форум продлится до 26 сентября.