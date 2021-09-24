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Ученые Ингушетии принимают участие в форуме «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия»

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Представители Ингушского научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева принимают участие в VII Международном научном форуме «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия», который проходит в эти дни в Геленджике, сообщила пресс-служба учреждения.

Делегацию от ИнгНИИ возглавила ученый секретарь, кандидат философских наук Лемка Агиева. Также в составе делегации заведующая отделом социально-политических исследований, кандидат политических наук, доцент Лейла Арапханова, старший научный сотрудник этого отдела кандидат экономических наук Людмила Барахоева и научный сотрудник отдела Марина Арсельгова.

Международный научный форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» выступает в качестве ежегодной международной и межрегиональной платформы для диалога представителей науки, образования, учреждений социально-культурной сферы, туризма, органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и институтов гражданского общества с целью формирования научно-методического обеспечения государственной культурной политики, а также политики в сфере межнационального взаимодействия, охраны и использования культурного наследия.

Форум продлится до 26 сентября.

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