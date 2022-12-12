Ученые исследуют лед, которому миллион лет

Он добыт с глубины почти 3,5 километра в прошлом антарктическом сезоне.

По ледяным кернам можно узнать изменения температуры, оценить солнечную и вулканическую активность, плотность и газовый состав атмосферы, определить содержание парниковых газов.

Как сообщил начальник гляцио-бурового отряда Алексей Туркеев, они уже начали подготовку к добыванию льда возрастом в миллион — миллион двести тысяч лет.

«Почему лед возрастом миллион лет так значим для науки? Потому что по нему можно воссоздать изменения климата за полный глобальный климатический цикл. И создать на будущее климатическую модель Земли», — заключил Туркеев.