Ученые исследуют лед, которому миллион лет

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В лаборатории Арктического и антарктического НИИ журналистам показали древний ледяной керн. Его возраст — более 560 тысяч лет. Керн привезли из Антарктиды с ледника над озером Восток, сообщает «Российская газета».

Он добыт с глубины почти 3,5 километра в прошлом антарктическом сезоне.

По ледяным кернам можно узнать изменения температуры, оценить солнечную и вулканическую активность, плотность и газовый состав атмосферы, определить содержание парниковых газов.

Как сообщил начальник гляцио-бурового отряда Алексей Туркеев, они уже начали подготовку к добыванию льда возрастом в миллион — миллион двести тысяч лет.

«Почему лед возрастом миллион лет так значим для науки? Потому что по нему можно воссоздать изменения климата за полный глобальный климатический цикл. И создать на будущее климатическую модель Земли», — заключил Туркеев.

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