Ученый Исрапил Сампиев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии три книги

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Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился изданиями, переданными известным ученым Исрапилом Сампиевым, сообщила пресс-служба учреждения.

«Мы благодарны за сотрудничество с нами, заинтересованность и посильную помощь Национальной библиотеке в ее деятельности по наращиванию фондов. Подчеркнем, что это одна из основных, поступательно решаемых задач главной региональной библиотеки, созданной с нуля всего лишь тридцать лет назад», — рассказал собеседник.

В этот раз Исрапил Сампиев передал из своей коллекции следующие издания: «Музей археологии и этнографии. Каталог музейной экспозиции Центра этнологических исследований Уфимского научного центра РАН», «Искусство Дагестана в XX столетии», книга Нурсулу Шаймерденовой на казахском языке «Гулдер ханшайымы» («Принцесса цветов»).

«Учитывая долгую историю национальных связей между нашими братскими народами, наличие в Казахстане большой ингушской диаспоры и ее вчерашних представителей, вернувшихся домой с владением казахского, думаем, что издание будет востребовано читателями», — отметил собеседник.

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