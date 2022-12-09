Ученый Исрапил Сампиев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии три книги

«Мы благодарны за сотрудничество с нами, заинтересованность и посильную помощь Национальной библиотеке в ее деятельности по наращиванию фондов. Подчеркнем, что это одна из основных, поступательно решаемых задач главной региональной библиотеки, созданной с нуля всего лишь тридцать лет назад», — рассказал собеседник.

В этот раз Исрапил Сампиев передал из своей коллекции следующие издания: «Музей археологии и этнографии. Каталог музейной экспозиции Центра этнологических исследований Уфимского научного центра РАН», «Искусство Дагестана в XX столетии», книга Нурсулу Шаймерденовой на казахском языке «Гулдер ханшайымы» («Принцесса цветов»).

«Учитывая долгую историю национальных связей между нашими братскими народами, наличие в Казахстане большой ингушской диаспоры и ее вчерашних представителей, вернувшихся домой с владением казахского, думаем, что издание будет востребовано читателями», — отметил собеседник.