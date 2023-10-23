Конкурс

Учитель из Ингушетии Марьям Оздоева стала призером Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

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Профсоюз связи Ингушетии совместно с представителями администрации Малгобекского района и начальником Малгобекского почтамта УФПС республики чествовали учителя русского языка и литературы второй городской школы Малгобека, которая заняла призовое место в номинации «Лучшая методическая разработка проведения урока письма».

Отмечается, что победителями и лауреатами конкурса «Лучший урок письма — 2023» стали 48 школьников и 13 учителей из разных уголков Российской Федерации. Конкурс проводится ежегодно с 1 января по 9 октября. Организаторы — Почта России, МГУ имени М. В. Ломоносова, Профсоюз работников связи России и Союз писателей России. География участников проекта — от Калининграда до Владивостока.

«Самыми популярными среди участников стали патриотические номинации конкурса: «Есть такая профессия — Родину защищать...», «Рецепты счастливой семьи», а также «Я доброволец, я волонтер». В своих работах школьники пишут о своём личном участии в преобразовании страны, о гражданской позиции, а также о семейных ценностях», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе Союза «Объединение организаций профсоюзов РИ».

Организаторы мероприятия ставили перед собой цель научить ребят грамотно выражать свои мысли, содействовать развитию эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание школьников на ценностях родного языка, а также дать возможность педагогам разработать оригинальные методики для уроков письма и проявить свои профессиональные и творческие способности.

Напомним, в текущем году совместно с Фондом социально-культурных инициатив, президентом которого является Светлана Медведева, издана девятая книга «Рецепты счастливой семьи», посвящённая юбилею праздника День семьи, любви и верности. Работы участников конкурса прошлых лет вошли в библиотеку из двадцати красочных книг под общим названием «С чего начинается Родина? Детские письма о главном», совокупный тираж которых составил более 45 тысяч экземпляров. Одна из книг сборника «У меня дома живёт амурский тигр» стала лауреатом национального конкурса «Книга года».

 

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